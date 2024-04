La scrittrice Sophie Kinsella | «Ho un cancro al cervello | sono molto stanca e la mia memoria peggiora»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «A fine 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva dial. Non l’ho condiviso prima perché volevo essere sicura che i miei figli potessero sentire ed elaborare la notizia in privato e adattarsi alla nostra “nuova normalità». Si affida ai social network, nome d’arte di MadeleineWickham, autrice britannica della popolare saga I Love Shopping e di un’altra ventina di romanzi, per annunciare la malattia e le cure alle quali si sta sottoponendo. «stata curata dall’eccellente équipe dello University College Hospital di Londra estata operata con successo e sottoposta a radioterapia e chemioterapia, tuttora in corso», ha scritto sui social, «al momento la situazione è stabile e mi sento in generale ...