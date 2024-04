La Scala fuori dall’impasse | subito Ortombina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024), ecco l’accordo. Le vorticose trattative sull’asse Roma-Milano si sono concluse con un’intesa che accontenta tutti, o forse che li scontenta il meno possibile. "Un compromesso accettabile", per dirla con le parole del sindaco Giuseppe Sala. A lui ieri mattina è toccato il compito di chiudere un estenuante tiramolla andato avanti per mesi, al termine di un Cda-lampo convocato all’immediata vigilia dell’inaugurazione del Salone del Mobile: "Finalmente è arrivata una decisione", l’incipit con avverbio dai mille significati. I nomi sono sempre gli stessi. Cambiano solo le date, tra proroghe più o meno lunghe (o corte) e periodi di affiancamento che in via Filodrammatici non hanno mai funzionato granché. Il futuro sovrintendente del Piermarini sarà Fortunato, che attualmente ricopre lo stesso incarico alla Fenice. Il manager classe ’60 ...