La ricetta di Letta per rilanciare l’Europa comincia con un maggiori investimenti nell’industria bellica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Enrico, ex presidente del Consiglio, ex segretario del Pd ed attento previsore, ha consegnato all’Ue il suo rapporto sul futuro del mercato unico e sulle soluzioni per migliorare le prospettive delnella complicata e rapida evoluzione dello scenario internazionale. Il rapporto si chiama “Much more than a market – Speed, security, solidarity”. Molto più di un mercato, agilità, sicurezza e solidarietà.batte subito su un tasto ultimamente molto gradito a Bruxelles, l’aumento dei budget per la difesa. Si legge nel rapporto: “mai prima d’ora c’è stata una tale urgenza di sviluppare le nostre capacità industriali nella difesa per essere autonomi in ambito strategico. Poiché l’applicazione del quadro del mercato unico non è oggi fattibile a causa della natura intrinseca di questo settore, avanzare verso lo sviluppo di un ...