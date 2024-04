«La Regione Toscana non ha capito che servono risposte immediate ai problemi dei pendolari»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – “Il 3 aprile scorso l’assessore Baccelli, tramite la stampa locale, confermava che non vi fosse alcuna procrastinazione in relazione ai lavori volti a risolvere le problematiche esistenti sulla linea ferroviaria aretina, ma che quest’ultimi procedevano.Ieri si è tenuta la riunione alla presenza delle autorità competenti in materia, ma le soluzioni prospettate non appaiono nemmeno lontanamente risolutive deiche da anni affliggono i” - commenta il Movimento Consumatori Arezzo “Lanon hache ha il potere-dovere di impedire che venga meno il diritto alla mobilità adottando soluzioni tempestive. Quest’ultimo facilita l’esercizio, e in alcuni casi garantisce, di un ulteriore diritto, quello al lavoro. In una società globalizzata è impensabile ...