LA RAI SI FERMA CONTRO TELEMELONI | 5 GIORNI DI SCIOPERO E PALINSESTI NEL CAOS

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Assemblea dei Cdr e dei fiduciari della Rai proclama a larghissima maggioranza (8 voti contrari e un astenuto) lo stato di agitazione e affida a Usigrai un pacchetto di 5di. LE MOTIVAZIONI DELLODI 5L’Assemblea contesta la volontà di trasformare il Servizio Pubblico nel megafono dei partiti, e all’azienda gli accorpamenti di testate calati dall’alto che svuoterebbero Radio1 della sua vocazione all news, la mancata volontà di indire una selezione pubblica per sostituire gli oltre 100 colleghi usciti dalla Rai negli ultimi anni, il mancato rispetto degli accordi sindacali sugli organici nella Tgr, l’assenza di risorse per stabilizzare i precari che lavorano nelle reti, i tagli alle troupe e la disdetta da parte del vertice del premio di risultato. LA FUGA DI VOLTI NOTI VERSO LA ...

Giorgio Panariello rivela: “Su Rai 1 non potevi dire certe cose. Ho detto Madonna Pomodoro e mi hanno FERMAto per tre anni” - È uno dei protagonisti più apprezzati dell’ultima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, su Prime Video, ma forse non tutti sanno che Giorgio Panariello negli Anni 80 ha avuto un problema importante co ...ilfattoquotidiano

Milo Infante vs Caterina Balivo, lite in Rai per blocco su strage di Erba/ “Mai successo con Serena Bortone…” - Milo Infante, scontro con Caterina Balivo in Rai per blocco su strage di Erba cancellato da Ore 14. "Mai successo con Serena Bortone, messo in imbarazzo" ...ilsussidiario

‘La fisica dell’amore’, boom per il prof Schettini all’esordio del nuovo programma. “Pazzesco, sono felicissimo” - Il docente pugliese con 600mila spettatori ha superato persino Porta a Porta nella prima puntata, alle 23,30 su Rai 2. La seconda andrà in onda oggi 17 ...bari.repubblica