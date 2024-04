AGI - "Non ci sono commenti... sono stato informato che la procura ha aperto un fascicolo, è in atto una verifica. Questo è l'unico commento che posso fare". Così il presidente della Federcalcio ... (agi)

La Procura FIGC chiude le indagini sul caso scommesse: quattro giocatori a rischio squalifica - La Procura Federale ha chiuso le indagini per il caso scommesse esploso lo scorso inverno e quattro giocatori tra Serie B e Serie C rischiano una squalifica ...fanpage

Mattia Giani, morto dopo un malore in campo. S'indaga per omicidio colposo - Non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati. Il calciatore 26enne del Castelfiorentino United è stato colpito da un arresto cardiaco fatale. I genitori: "Non c'era il medico in campo" ...msn

Morte Mattia Giani, si indaga sull’ipotesi di omicidio colposo del calciatore: decisive le parole dei genitori - Svolta nelle indagini per la morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante la partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì ...ilfattoquotidiano