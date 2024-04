La privacy non protegge gli studenti che insultano i docenti sul web. La decisione del Garante della privacy

La fiducia e la comunicazione in una coppia, si sa, dovrebbero essere tutto. Eppure questo, anche nelle migliori famiglia, non accade. Stando ad uno sfogo e un racconto raccolto sul forum Reddit, ... (ilfattoquotidiano)

Sophie Kinsella, età, vita privata, il successo di I Love Shopping: chi è la scrittrice che ha appena annunciato di avere un tumore al cervello - Sophie Kinsella, la celebre scrittrice inglese, ha appena rivelato ai suoi fan di avere un cancro al cervello. Lo ha fatto tramite un post sui social nel quale ha raccontato le terapie che ha dovuto..ilmessaggero

Sophie Kinsella, la scrittrice inglese svela la malattia: «Ho un tumore al cervello, faccio la chemio. Non l'ho detto prima per i miei figli» - La scrittrice inglese Sophie Kinsella ha un cancro al cervello, ha subito un intervento chirurgico e sta facendo radioterapia e chemioterapia. Lo ha annunciato lei stessa con un ...leggo

WhatsApp, messaggi eliminati definitivamente No, ecco come leggerli - Dopo aver premuto 'elimina' non tutto è perduto: come leggere le chat e i messaggi cancellati sulla app Meta, passo per passo ...adnkronos