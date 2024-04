La nuova avventura di Michela Moioli | diventa “maestra” di snowboard

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel 2013, su proposta dell’allora consigliere Lara Magoni, la Giunta di Regione Lombardia adottò il provvedimento che consente agli atleti che hanno conseguito medaglie olimpiche o mondiali di poter accedere all’esame per maestri di sci senza sostenere il corso della durata di 90 giorni e le selezioni di ammissione. Oltre dieci anni dopo,tadipassando il suo esame a Ponte Di Legno. “Era il 2013 quando chiesi e portai in aula del Consiglio regionale il provvedimento per far sì che i campioni olimpici e mondiali potessero accedere all’esame finale senza fare il percorso di formazione previsto dalla formazione “Maestri di sci” di Regione Lombardia, in quanto in possesso di una medaglia olimpica o mondiale” ricorda Magoni. “È stato per me un successo politico ...