LA NOTA DEL CLUB Minata la credibilità del campionato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Il Forlì Footballa partire dal suo presidente Gianfranco Cappelli esprime il totale disappunto per l’esclusione della Pistoiese e il conseguente annullamento di tutti i risultati sportivi sin qui maturati contro la squadra toscana. Gli impegni a tutti i livelli economici e sportivi da noi profusi in questi mesi e anni vengano oscurati da comportamenti altrui che, oltre a non avere a che fare con la giustizia, calpestano in maniera totale i valori di lealtà e rispetto che lo sport si pone di insegnare". Inizia così ladi protesta della società biancorossa, che poi prosegue: "Abbiamo affrontato sul campo la Pistoiese due volte. In ambedue le occasioni abbiamo raccolto risultati sportivi di altissimo profilo che hanno portato 6 punti. Vedere cancellati oggi, a tre giornate dalla fine, gli sforzi della società è del tutto irrispettoso e sentiamo ...