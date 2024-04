La neve ad aprile | è tutto vero | Toscana | fiocchi bianchi in montagna

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 172024 – Ciò che era stato previsto è accaduto. Torna lainin pieno, con la primavera partita ormai da un po’. Ma il crollo delle temperature e la perturbazione fredda che si fa spazio al posto dell’anticiclone ha portato a questo “scherzo” del meteo. E così nel pomeriggio di martedì 17scendono i primisull’Amiata. Dapprima timidi, poi più sostenuti. Abbastanza perché un velo bianco inizi a ricoprire i boschi e i prati in vetta al monte. Uno scenario davinsolito. Meteo: la situazione Anche in pianura le temperature sono crollate. Nella giornata di giovedì 18in alcune zone le minime non andranno sopra i 6 gradi. Ma che tempo ...

dopo le temperature eccezionali dello scorso weekend, in Italia tornano freddo , pioggia e addirittura neve . Nelle prossime ore, un'irruzione scandinava porterà un crollo dei termometri. E, secondo ... (tg24.sky)

dopo le temperature eccezionali dello scorso weekend, in Italia tornano freddo , pioggia e addirittura neve . Nelle prossime ore, un'irruzione scandinava porta un crollo dei termometri. Per mercoledì ... (tg24.sky)

Meteo Torino – Qualche piovasco in arrivo, poi immediato miglioramento con schiarite ampie: le previsioni - Meteo Torino - Piovaschi in arrivo in città, poi migliora rapidamente con l'avanzamento di ampie schiarite: ecco le previsioni ...centrometeoitaliano

Meteo - Weekend con nuovo impulso artico. Altra pioggia, temporali, grandine e neve in montagna - Ennesimo fronte freddo con marcata instabilità su parte della Penisola.3bmeteo

neve e grandine: l’Irpinia torna in inverno - Dal caldo decisamente estivo dei giorni scorsi alla neve e grandine di questo pomeriggio. Come preventivamente annunciato, l’Irpinia è tornata in inverno con temperature molto più rigide rispetto alle ...irpinianews