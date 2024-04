‘La Morte ci divide’ | al via le riprese | prime foto dal set

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono appena cominciate a Sutri (VT) ledel nuovo progetto cinematografico di Play Entertainment dal titolo Laci divide (Death Do Us Part). Il film è una co-produzione che vede collaborare Italia, Spagna, Polonia e Stati Uniti per la rivisitazione del racconto popolare Lae la Fanciulla divenuto anche un testo teatrale. Commedia in costume dalle tinte dark, la storia è ambientata nell’Italia del Medioevo, in particolare nel periodo della Peste Nera. Su questo sfondo, si svolge una storia d’amore tra realtà e leggenda che diventa occasione per far riflettere sul confronto con l’ignoto, sulle superstizioni, sui pregiudizi e sulla paura della. Alla direzione della pellicola – che dedica ampio spazio è alla musica, pur non essendo un musical tradizionale – ci sono due giovani americani alla ...