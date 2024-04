La ministra francese Grégoire in Toscana | incontro con gli artigiani di Cna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 – Tappaper Olivia, ministro delegato delle piccole e medie imprese, del commercio, dell'artigianato e del turismo della Francia, che ieri ha visitato gli stabilimenti dell'industria del tessile e dell'abbigliamento Beste a Cantagallo e a Prato e oggi, 16 aprile, ha incontrato il presidente di Cna, Luca Tonini, e i rappresentanti di Cna Federmoda.- che proseguirà poi per Milano, dove visiterà il laboratorio urbano D-house e il Kering Material Innovation Lab per poi incontrare il presidente di Sistema moda Italia Sergio Tamborini e intervenire all'apertura della mostra 'Nuancier nomade - Mobilier estampillé Le French Design 100 – è venuta in Italia, come lei stessa ha spiegato, per comprendere «come i distretti locali permettono di diventare una vera forza del ...