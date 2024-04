La marmellata di fragole fatta in casa | prodotta in 50 vasetti | è stata inviata in assaggio ad altrettante amiche influencer Ancora ignoto il costo del barattolo per chi lo vorrà comprare sul sito della duchessa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A poche settimane dall’annuncio delche accompagnerà la sua nuova iniziativa commerciale, l’American Riviera Orchard, Meghan Markle, 42 anni, ha svelato quale sarà il suo primo prodotto: unadiincon gli ingredienti coltivati a Montecito.in un’edizione limitata di 50, laha subito mandato laad. Ma non harivelato ildel. ...

Il primo prodotto della American Riviera Orchard di Meghan Markle è una marmellata di fragole - L’ex volto di Suits ha dato il via alla strategia marketing inviando ad alcune amiche ed influencer il primo prodotto del suo brand American Riviera Orchard: una marmellata di fragole in vasetti di ...elle

Meghan Markle lancia il primo prodotto del suo brand: ecco cosa ha messo in vendita - La duchessa di Sussex ha lanciato il primo prodotto del suo brand “American Riviera Orchard”, per ora in edizione limitata ...ilgiornale

Meghan Markle vende marmellata di fragole: omaggio a Re Carlo - La moglie del principe Harry ha svelato il primo prodotto del suo brand “American Riviera Orchard”. Per alcuni omaggio alla marmellata che il re vendeva nella tenuta del Ducato di Cornovaglia negli an ...italiaatavola