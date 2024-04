La lunga notte dei licei classici Musica | mostre e big dello sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Conto alla rovescia per laNazionale del Liceo Classico. L’evento ormai tradizionale, giunto alla sua decima edizione, quest’anno si celebrerà venerdì dalle 18 alle 24, in quasi 350. A Monza sarà al liceo Dehon e allo Zucchi. Al liceo classico Dehon il tema della serata sarà “Road to Archaia Olympia 2024“, un viaggio immersivo all’insegnae cultura nelle antiche olimpiadi, organizzato dagli studenti in collaborazione con Serena Apollonio e Sofia Ferrazzini, studentesse di scenografia all’Accademia di Belle arti di Brera. A proposito die olimpiadi, sarà ospite Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della Nazionale italiana di Pallacanestro. L’idea di partenza dell’iniziativa è dimostrare in maniera evidente che il curriculum del classico ...