La lucida follia di Netanyahu | andare avanti per salvare se stesso E l’Occidente annega

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La portata globale di quanto sta avvenendo in Palestina e dintorni è stata ben colta da Naomi Klein in un suo recente intervento pubblicato da Internazionale di questa settimana: la paura di perdere i propri privilegi spinge “i nostri governanti a raggiungere la loro unità senza precedenti per affermare l’essenza del loro sistema di valori: e cioè che la ragione è sempre dalla parte del più forte”. Non è certamente un caso che la dominazione brutale e crudele di Israele sui palestinesi, che dura ininterrottamente da quasi ottanta anni, costituisca l’ultimo episodio del colonialismo occidentale che ha inflitto danni tremendi a tutta l’umanità per oltre due secoli. Seperdesse anche quest’ultimo avamposto e se i palestinesi dovessero godere gli stessi diritti alla vita e alla sicurezza degli israeliani, si tratterebbe davvero di uno smacco indigeribile per le ...