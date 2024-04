La Juventus perde contro Ronaldo | dovrà pagargli gli arretrati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Brutta botta per lache ha perso, seppure in concorso di colpa, la causa che Cristianoaveva intentato per recuperare i 19,5 milioni di euronon versati al momento della sua cessione e risalenti alla cosiddetta seconda manovra stipendi, su cui la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e altri dirigenti apicali del club. Lo ha deciso il Collegio Arbitrale con una sentenza che obbliga laal versamento di metà di quanto reclamato dal fuoriclasse portoghese: 9.774.166,66, "con la rivalutazione dal dì del dovuto e gli interessi legali dalla richiesta al saldo sulla somma annualmente rivalutata". Dunque, aveva ragione CR7 a pretendere il pagamento di quanto dovuto anche se i tre arbitri hanno stabilito che anche il portoghese, difeso dall'avvocato Salvatore ...