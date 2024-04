La guerra civile non è fantascienza | almeno al cinema

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arriva sul grande schermo il film Civil War. In cui il regista Alex Garland tratteggia uno scenario futuribile che non è poi così lontano dalla realtà americana di oggi. E' molto difficile per un film dinon rappresentare la violenza in modo sensazionalistico. Ed è questo uno dei motivi per cui la maggior parte di questi film non riesce a essere veramente antibellico. Anche perché spesso esalta il coraggio e lo spirito di unione tra i militari. Ma se il coraggio e la tragedia alhanno qualcosa di romantico, non c’è nulla di romantico nella» racconta a Panorama Alex Garland, 53 anni, scrittore del romanzo di culto The Beach (portato alcon Leo DiCaprio), sceneggiatore di 28 giorni dopo, ma anche regista di altre opere capaci di indagare territori oscuri del presente. Come le ossessioni ...