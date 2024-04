La gita della scuola si trasforma in incubo | intossicati 8 studenti e un insegnante

Stefano De Martino pizzicato in barca con amici e… una ex - Una gita in barca con amici e alla presenza anche di una ex. Il ritorno a Napoli di Stefano De Martino non è certo passato inosservato... Un weekend ...donnaglamour

Serena Autieri: “Con Michelle Hunziker gite in tacco 12 in montagna. Pippo Baudo suonò alle mie nozze” - Serena Autieri ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi come attrice passando per l'esperienza al Festival di Sanremo 2003 al fianco di Pippo Baudo ...fanpage

Settanta bambini dell'asilo in partenza per la gita, ma il pullman è senza le cinture di sicurezza - PRATA - Ha rischiato di saltare la gita a Padova di settanta bambini della scuola dell'infanzia San Giuseppe di Prata, programmata nella giornata di ieri. Motivo: l'automezzo, inviato ...ilgazzettino