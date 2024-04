La forza del calcio ce l’ha spiegata Jep Gambardella

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «A Bobby Charlton facce na pippa!» L’Italia non aveva mai battuto l’Inghilterra in una partita di. Nemmeno nel 1971. Quando Dino Risi immaginò l’integerrimo giudice Ugo Tognazzi condannare (ingiustamente) l’insopportabile Vittorio Gassman, disonesto capitano d’industria. Il finale di “In nome del popolo italiano”, coi tifosi che si riversano sguaiatamente per strada è un cult. Oltre lo stesso film che lo contiene. Basta cercare su YouTube. Persino in anticipo di due anni su Wembley, Fabio Capello e proposopee d’antan sparse. Oggi, a vederlo distaccatamente, sembra pensato dal giornalista Daniel Verdù. Che su “El Paìs” ha descritto i tifosi quali “devoti all’ignoranza”. Con riferimento ai supporter “blaugrana”. Quelli del Barcellona, insomma. Trattano malissimo la loro squadra abituata a stravincere. Pure in questa stagione che li vede attuali campioni di Spagna, ...