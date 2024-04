La finale del Cantapalio Musica e grandi ospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sarà venerdì alle v21 la finalissima del concorso canoro nazionale, Premio città di Fucecchio, al nuovo teatro Pacini. Dopo varie selezioni in finalissima, si presenteranno 12 cantanti di 3 categorie: baby, junior e senior. Ognuno abbinato a una contrada del palio di fucecchio. Da ormai 32 anni Vittorio Fanciullacci ha ideato, creato e portato avanti con una prestigiosa squadra questo evento che vede la partecipazione di cantanti da tutta Italia, con il patrocinio del comune e la collaborazione della Pro Loco. Presentano lo spettacolo Alex Orsolini e Rosy Scotto, confra i quali anche Manuela Falorni alias La Venere Bianca. In giuria persone di prestigio nazionale a livellole. In palio premi molto importanti tra i quali – assegnato dall’agenzia pubblicitaria ed eventi Arcobaleno – ...