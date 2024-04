La cura della pelle | delicata ed elasticizzante | per chi sta per diventare mamma

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La gravidanza è un momento estremamente intenso, fatto di cambiamenti fisici e mentali che, a volte, è difficile tenere sotto controllo. Dalla difficoltà a controllare la vescica fino ai dubbi sul sesso del nascituro, trovare un equilibrio non è semplice. Colpa degli ormoni, che portano alterazione nellache, semplicemente, non sembra più la stessa. In particolare, le alterazioni ormonali del primo trimestre di gravidanza possono portare a una maggior secrezione sebacea e, di conseguenza, alla comparsa di brufoli e di quella che viene chiamata acne da gravidanza. Tra le conseguenze principali delle alterazioni ormonali, poi, c’è la sovrapproduzione di melanina, che può far comparire le cosiddette macchie gravidiche. Legate a un’iperpigmentazione momentanea, ...