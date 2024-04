(Di mercoledì 17 aprile 2024) In vista delle elezioni europee e comunali, lacomunale di Fucecchio haper l’individuazione deglitra quelli iscritti all’apposito albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio: glisaranno individuati, tra gli iscritti all’albo, tra le persone che non abbiano compiuto i 70 anni; sarà data priorità agli elettori del Comune già iscritti che manifestino la propria disponibilità utilizzando il modulo disponibile anche presso l’ufficiocomunale. Glidovranno assicurare la disponibilità ai seggi nelle seguenti giornate: elezioni europee ed elezioni comunali primo turno sabato 8 giugno alle 9 fino al termine delle ...

La riforma del Premierato , tema caro al centrodestra e soprattutto al premier Meloni, approda oggi in Commissione Affari Costituzionali . “La madre di tutte le riforme” continua ad essere discussa, ... (ildifforme)

La riforma Costituzionale del Premierato , che prevede l’elezione diretta del premier, ha ottenuto il suo primo via libera in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Oggi era infatti previsto il ... (ildifforme)

La riforma Costituzionale del Premierato , che prevede l’elezione diretta del premier, ha ottenuto il suo primo via libera in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Ieri era infatti previsto il ... (ildifforme)

La commissione elettorale ha definito i criteri per gli scrutatori - La commissione elettorale di Fucecchio ha definito i criteri per gli scrutatori delle elezioni europee e comunali: priorità agli iscritti sotto i 70 anni e disponibilità richiesta per specifiche date ...lanazione

I tedeschi già pronti a fare muro - Tra le ipotesi del piano Draghi più investimenti comuni. E l'idea irrita i "frugali" del Nord ...ilgiornale

Dopo il successo elettorale, prime schermaglie nel Campo largo: «ma siamo compatti» - Cagliari Ai toni furiosi della Puglia, ma neanche ai litigi sottotraccia in corso altrove, nessuno ci vuole arrivare. Tanto meno i vertici sardi del Pd e dei 5 Stelle, perché – è l’ultimo messaggio tr ...lanuovasardegna