La capitana ringrazia la Igor Chirichella saluta Novara | Dieci anni di emozioni»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A bocce ferme, con la stagione ormai chiusa dopo l’ultimo amaro verdetto (l’eliminazione dalla semifinale playoff per mano di Conegliano), allaè tempo di bilanci edi saluti. Prevista una vera rifondazione tecnica, nel frattempo è ufficiale il primo “addio“ eccellente, ovvero quello Cristina, che dopolascia l’azzurro –della squadra novarese dal 2019 – per trasferirsi proprio a Conegliano. La "principessa" ha volutoree i suoi tifosi con un lungo post sul suo profilo Instagram. "In queste ultime 10 stagioni, questa maglia è stata la mia seconda pelle", esordisce l’ormai exdella. "Esprimo la mia gratitudine senza trovare le parole adatte a ...