Kouame | Il Franchi dovrà essere una bolgia Ora conta solo vincere un trofeo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 - Insieme a mister Italiano, nel Media Center del Viola Park si è presentato anche Christian. “Quest’anno è stato bello per me perchè ho vinto la Coppa D’Africa, ma vorreiqualcosa con la Fiorentina, con questa maglia, perchè l’anno scorso abbiamo giocato e perso due finali, e adesso vogliamo prenderci una rivincita.per noi e per Joe. Lui ci teneva moltissimo aqualcosa. Dobbiamobravi a giocare da Fiorentina.così potremoqualcosa”.Cosa rispondete a chi dice che avete scelto di giocarvile coppe? “Non credo che si possa parlare di aver scelto le coppe. Eravamo quarti in campionato, quindi non abbiamo scelto. In questa fase del campionato, adesso, siamo un po’ indietro, ma ...