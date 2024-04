Kiev | sale a 17 morti il bilancio del raid russo a Chernihiv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) E' salito ad almeno 17e 61 feriti ildell'attaccoalla città ucraina di. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza citati dai media ucraini. Tra le vittime ci sono due bambini, mentre diverse decine di persone sono state ricoverate in ospedale. Anche tra i feriti si registra la presenza di bambini, almeno tre, secondo l'Ukrainska Pravda

Ucraina: Kuleba a Capri per G7, previsto incontro con Tajani - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si reca in Italia per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 a ...agenzianova

Guerra, ultime notizie. Netanyahu a Gb e Germania, abbiamo diritto all’autodifesa. Ucraina: 16 vittime in un raid russo a Chernihiv - Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli Stat ...ilsole24ore