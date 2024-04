Kevin Lidin | il calciatore diventato monaco buddista dopo essere diventato campione condivide le chiavi della felicità

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-16 08:33:25 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:professionista svedese venuto a giocare nel Serie C in Italiadovevo ritirarsi prematuramente dal calcio a causa di infortuni.aver appeso gli stivali al chiodo, divenneper godersi una vita tranquilla e contemplativa in Thailandia. L’ex giocatore del Paganese Calcio 1926 E AC Pisacon cui ha vinto i playoff di Serie C nel 2019, si è ritirato nel 2021 e si è recato in Thailandia per lavorare come istruttore di yoga a Ko Phangan. Nel 2021 la mia carriera calcistica professionistica si è conclusa a causa di infortuni. Ho iniziato a chiedermi cosa sia lae quale ...

