Kate Middleton | ultime notizie La casa segreta per curare il cancro e il ritorno di William

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha bisogno di un luogo adeguato per proseguire le cure contro il. Da qui la necessità di ampliare l’Adelaide Cottage, dove vive cone i bambini, nella tenuta di Windsor, recuperando “una” vicina alla loro dimora in modo che abbia tutti i comfort per superare e riprendersi dal tumore. Intanto, Kensington Palace annuncia ilal lavoro del Principe di Galles per il 18 aprile., ladoveilSecondo alcune indiscrezioni,stanno prendendo in considerazione di ristrutturare e ampliare una dependance in mattoni ...

