Kafka I primi anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Comincia finalmente a uscire anche in Italia, a qualche lustro dalla pubblicazione in Germania, quella che nel mondo di lingua tedesca è ormai considerata la biografia definitiva di Franz(per amore di dettaglio, il presente volume, primo di una trilogia, fu l’ultimo a vedere la luce, nel 2014; il secondo e il terzo, che il Saggiatore annuncia in arrivo a breve, risalgono rispettivamente al 2002 e al 2008). Certo, in questo campo di davvero “definitivo” non c’è niente, nuove scoperte sono sempre possibili; però intanto per chi voglia entrare nella vita e nel mondo dello scrittore praghese l’opera di Stach è una pietra miliare e un riferimento imprescindibile. Con garbato understatement, nell’introduzione Stach dichiara che ogni biografia non può essere altro che “una sintesi di altre sintesi”; in realtà, nel suo lavoro c’è molto di più, perché Stach ha ...