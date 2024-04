Jurassic World | Jonathan Bailey sarà nel cast del nuovo film

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A quanto apprende Deadline,è in trattativa per entrare neldelprodotto da Universal e Amblin Entertainment. A quanto pare, Anche Scarlett Johansson è in trattative per entrare nel. Gareth Edwards, invece, dirigerà il. Dopo il suo acclamato ruolo nella serie Showtime Fellow Travellers (disponibile su Paramount+),potrebbe aver trovato il suo prossimo grande ruolo. L’Universal ha recentemente datato ilal 2 luglio 2025 e si è mossa per trovare un regista, con Edwards che ha trascorso tutta la scorsa settimana incontrando i dirigenti dello Studios per trovare un’accordo. Dopo aver impressionato i produttori ...

