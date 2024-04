(Di mercoledì 17 aprile 2024)è statoNBA per aver scommesso e per aver diffuso ad altri informazioni riservate che hanno portato a grosse vincite.

Jontay Porter squalificato a vita dalla NBA per scommesse: ha giocato anche sulle sue partite - Jontay Porter è stato squalificato a vita dalla NBA per aver scommesso e per aver diffuso ad altri informazioni riservate che hanno portato a grosse vincite ...fanpage

NBA, stangata Porter: sospeso a vita dopo aver scommesso sulle partite - Jontay Porter sospeso a vita dall'NBA: il cestista dei Toronto Raptors colpevole di aver scommesso sulle partite ...sportfair

Jontay Porter squalificato a vita dalla NBA per il caso scommesse - Il lungo dei Toronto Raptors è stato bandito per sempre dalla NBA dopo che le indagini sul suo coinvolgimento riguardo una vicenda di scommesse hanno dato esito positivo.msn