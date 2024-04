Jontay Porter squalificato a vita dalla NBA per il caso scommesse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 aprile 2024 - "La NBA annuncia oggi che, recentemente sotto contratto con i Toronto Raptors, è stato bannatoNBA". Questa la prima riga del comunicato emessosede del massimo campionato di basket del mondo riguardo a, two-way player (tipologia di contratto che da la possibilità alle franchigie di firmare altri due giocatori, oltre i 15 del roster, per massimo 45 giorni a stagione, con la restante parte che sarà onorata in G-League) dei Toronto Raptors e fratello di MichaelJr dei Denver Nuggets. La NBA già da qualche mese stava monitorando il classe 1999 per qualche giocata anomala, in particolare ilera scoppiato a fine gennaio tanto che un portavoce della NBA aveva così commentato: ...