Johnny Depp ha cercato di convincere Maiwenn a non scritturarlo per Jeanne du Barry

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Moviesi è trovato in una situazione insolita quando è stato offerto il ruolo del re francese Luigi XV in ‘du’, il suo primo ruolo cinematografico importante dopo il difficile caso di diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard. L’attore di 60 anni ha confessato di sentirsi “stranamente, stranamente, perversamente fortunato”… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie