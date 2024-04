Jesi | dehor abusivo e laboratorio sporco sanzionati altri due locali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(Ancona), 17 aprile 2024 – Nuovi controlli serrati in città:duesui cinque per oltre 3mila euro. Lunedì pomeriggio le Volanti del commissariato assieme alle unità cinofile antidroga della questura di Ancona e il personale della polizia localena, coordinate dal dirigente vicequestore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite con ordinanza dal questore Cesare Capocasa d’intesa col prefetto Saverio Ordine, hanno attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento di persone provenienti da più province e regioni quali le stazioni dei bus e ferroviarie. Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e ...