Jankto racconta il suo coming out dopo un anno | ‘Grazie a Ranieri e alla Sardegna Gli altri omosessuali nel calcio non abbiano paura’

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Sono gay e non voglio più nascondermi”. Con queste parole Jakub, centrocampista del Cagliari, aveva fattoout dichiarando la propriatà poco più di unfa. Un annuncio dal sapore di liberazione, sul quale il calciatore è tornato nel corso di un’intervista al mensile France Footballndo tutto il supporto ricevuto dsua società, dall’allenatore Claudioai compagni di squadra, e dal movimento calcistico italiano. In un mondo ancora ostile all’tà,ha svelato di essersi sentito subito a suo agio nel Cagliariaver fattoout: “Claudiomi ha subito detto che in caso di problemi mi avrebbe aiutato. I tifosi ...

Jankto non si piega ai diktat Lgbt: "Non farò l'ambasciatore. La fascia arcobaleno Inutile" - A un anno dal coming out, il calciatore del Cagliari non cavalca l'ipocrisia arcobaleno: "Non sono un giocatore né una persona diversa, ma non mi nascondo più" ...ilgiornale

Jankto: “Il popolo sardo è straordinario, mi fa sentire tranquillo” - Jakub Jankto ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato cosa ha vissuto in quest'ultimo anno a seguito del coming out.cagliaripad

Jankto, il coming out e la Serie A: l'appello del mediano del Cagliari agli altri omosessuali nel calcio - A distanza di un anno dal coming out Jakub Jankto tira le somme: Ora non mi nascondo più. A Cagliari mi hanno accolto benissimo, da Ranieri ai tifosi.sport.virgilio