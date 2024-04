Italia-Tunisia | Meloni | rapporto prioritario fatto di passi concreti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (askanews) – “Questa è la mia quarta visita da presidente del Consigliono in un anno circa, a conferma del nuovoche con il presidente Saied abbiamo instaurato tra due nazioni che sono già storicamente molto amiche e molto legate come. E’ unche si è rafforzato anche attraverso la relazione personale tra me e il presidente Saied ed è anche unche si basa su un approccio completamente nuovo, un approccio da pari a pari che muove dal reciproco interesse delle nostre nazioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, a Tunisi, in una dichiarazione alla stampa dopo la firma delle intese con il governo tunisino. “E’ sulla base di questo approccio – ha spiegato– che ...