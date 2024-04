(Di mercoledì 17 aprile 2024) Valgono poco più di centodii tre "strumenti" nell'ambito del Piano Matteitra il governono e la, in occasione della visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tunisi. Come riferiscono fontine, l'accordo sul sostegno diretto al bilancio dello Stato tunisino prevede 50diper il l'efficienza energetica e il settore delle energie rinnovabili. A 55diammonta invece la linea di credito a favore delle piccole e medie imprese tunisine. È stato poi siglato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'università e della ricercano e l'omologo tunisino che fornirà il quadro per la cooperazione in questo ambito tra i due ...

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 "La collaborazione con la Tunisia , anche Grazie all'impegno italiano , è diventata anche una priorità per l'Unione europea e sono molto fiera del lavoro che anche ... (iltempo)

Roma, 17 apr. (askanews) – “Questa è la mia quarta visita da presidente del Consiglio italiano in un anno circa, a conferma del nuovo rapporto che con il presidente Saied abbiamo instaurato tra ... (ildenaro)

La premier Giorgia Meloni è in visita nel Palazzo presidenziale di Cartagine per incontrare il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. I due hanno avuto un incontro bilaterale, in ... (open.online)

Italia-Tunisia, firmati accordi per oltre 100 milioni di euro - Valgono poco più di cento milioni di euro i tre "strumenti" nell'ambito del Piano Mattei firmati tra il governo Italiano e la Tunisia, in occasione della visita della presidente del Consiglio Giorgia ...ansa

4,8 milioni per finanziare le motovedette tunisine: la società civile Italiana presenta ricorso al TAR - Controversia sul finanziamento Italiano alle motovedette tunisine per bloccare i migranti: contestazioni e istanza al TAR del Lazio.stranieriinitalia

Migranti, Giorgia Meloni firma il patto con il dittatore Saied: "Sono molto contenta, ora faremo nuove intese" - Giorgia Meloni ha siglato accordi sui migranti con Kais Saied, presidente e dittatore della Tunisia, nel corso della sua visita al Paese nordafricano. «Sono molto contenta di questa giornata, molto ...globalist