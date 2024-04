Italia Economia n 16 del 17 aprile 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Trasporti: Intelligenza Artificiale e TPL binomio positivo per sicurezza, confort ed efficienza di servizio; A Gaeta il terzo Summit sull'del Mare; ‘Diventa Green partner’, la campagna di FonARCom e Ciforma per la sostenibilità aziendale lanciata all’assemblea Cifa; Industria felix, premiate a Palazzo Lombardia le 44 aziende lombarde più competitive; Consumi, l’evento di Ibc a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Un grande ringraziamento al nostro segretario nazionale Antonio Tajani che ha voluto con Forza e con decisione scegliere Milano per gli Stati Generali dell' Economia . In ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Un grande ringraziamento al nostro segretario nazionale Antonio Tajani che ha voluto con Forza e con decisione scegliere Milano per gli Stati Generali dell’ Economia . In ... (calcioweb.eu)

Aborto, l'attacco della Spagna: «Pressioni dell'Italia contro il diritto». Meloni: «Niente lezioni». Ecco cosa sta succedendo - Scontro tra Spagna e Italia sull'aborto. Un emendamento al decreto legge sul Pnrr prevede il coinvolgimento nei consultori di quelle realtà del terzo settore che sostengono ...ilgazzettino

Confcommercio, per il “Sense of Italy” saldo positivo di 123 miliardi - ROMA (ITALPRESS) - Il Sense of Italy, Sofi, vale 123 miliardi di saldo tra esportazioni ed importazioni. E' quanto emerge dalla ricerca di Confcommercio pr ...italpress

Hightel Towers, la rete 5G dimezza i consumi di elettricità - (ANSA) - ROMA, 17 APR - "La transizione verso il 5G portata avanti dagli operatori non significa solo un aumento di velocità ma anche aumento della sostenibilità da parte degli stessi". Lo dichiara il ...ecodibergamo