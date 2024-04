Italia-Bulgaria | Mattarella oggi e domani in visita ufficiale a Sofia

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, è giunto aper unainche lo vedrà impegnato. Nel pomeriggio, alle 17 ora locale, il Capo dello Stato deporrà una corona presso il Monumento del Milite Ignoto in Piazza Aleksandr Nevskij.Quindi sarà accolto dal Presidente della Repubblica di, Rumen Radev. Al termine dei colloqui, i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Prima del Pranzo di Stato,incontrerà il personale dell?Ambasciata d?e una rappresentanza della collettivitàna in...

Modena, vuole dieci giorni di malattia ma il medico gliene prescrive solo due: lo aggredisce e picchia con violenza - Dopo aver preso in carico il dottore, che aveva riportato diverse ferite per l’aggressione nel suo studio, i medici del pronto soccorso hanno sporto denuncia ...ilfattoquotidiano

Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: tornano Egonu, Bosetti e De Gennaro! Fuori Malinov e Chirichella - Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha comunicato la lista delle trenta giocatrici che saranno utilizzabili durante la Nations League. Il prestigioso torneo internazionale ...oasport

Francesco Todor Calia, da Sofia alle giovanili del Cagliari: il racconto del papà Carlo, in Bulgaria per amore - Francesco Todor Calia, da Sofia alle giovanili del Cagliari: il racconto del papà Carlo, in Bulgaria per amore ...vistanet