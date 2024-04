Italia-Bulgaria | Mattarella | ‘insieme nella Nato per pace e sicurezza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – “Siamo legati da questa comune appartenenza, comune sforzo di sicurezza e diinsieme che l’Alleanza atlantica interpreta e quindi siamo lietissimi di collaborare come stiamo facendo insiemebase di Novo Selo, che sono contento di visitare domani con il presidente Radev per occuparci insieme della comune sicurezza che è comune a tutti i Paesi dell’Europa dell’Alleanza atlantica, in cui le esigenze di ciascun Paese sono fatte proprie da tutti gli altri. Così avvertiamo, come la, il vincolo di alleanza e intendiamo svolgerlo ed esercitarlo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale. “È una condizione -ha ricordato ...