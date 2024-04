Istat | sale benessere | Italia peggiora su clima e sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Cresce ilgenerale, nel nostro Paese: poco più della metà dei 129 indicatori (su 152) per cui è possibile il confronto, infatti, indica l', "sono migliorati rispetto all'anno precedente, il 28,7% è su livelli peggiori e il 17,8% risulta stabile". Meno positiva, invece, la 'performance' sui fronti dell'ambiente (in particolare sul) e della(specie per la percezione del rischio di criminalità nella zona in cui si vive). Lo si legge nel Rapporto sulequo e sostenibile (Bes) che è stato presentato oggi dall'Istituto di statistica, a Roma, che "offre una lettura approfondita dei livelli, delle tendenze e delle disuguaglianze diche si possono osservare nei 12 domini in cui si articola il 'framework' Bes", ossia salute, istruzione e ...