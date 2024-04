(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mentre la tensione in Medio Oriente si intensifica,sembraper una risposta decisa all'dopo l'attacco della notte di sabato 13 aprile. Il primo ministro israeliano...

Durante un forum presso l’Ansa Antonio Tajani ha sottolineato l’impegno del governo italiano per la pace, evidenziando una posizione di equilibrio e di supporto verso la stabilizzazione della ... (thesocialpost)

Iran: siamo pronti a colpire con i Sukhoi-24 se Israele attacca - Roma, 17 apr. (askanews) – L’Iran è pronto a colpire “gli obiettivi, soprattutto con i Sukhoi-24” qualora Israele “commettesse un errore strategico”. Questo il monito lanciato oggi dal comandante dell ...askanews

Israele pronto al contrattacco contro l'Iran: bombe su centrali nucleari e cyber-raid, il piano di Tel Aviv - Mentre la tensione in Medio Oriente si intensifica, Israele sembra pronto per una risposta decisa all'Iran dopo l'attacco della notte di sabato 13 aprile. Il primo ministro ...ilmessaggero

L’Iran ha evacuato le sue basi in Siria - L’Iran ha evacuato le sue basi in Siria dove presto potrebbe colpire Israele in risposta agli attacchi di Teheran.lettera43