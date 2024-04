“Isola dei famosi” | un altro concorrente verso l’eliminazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) News tv.dei, un– All’deila prima ad abbandonare il gioco tramite il televoto è stata Luce Caponegro. Unsi avvia al, dopo la scoperta fatta nelle ultime ore. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “L’dei”, paura per lache si fa male: intervengono i medici Leggi anche: “dei”, Pietro contro Luxuria e la produzione (VIDEO) «dei», un...

La coppia che non ti aspetti. Opinionista e concorrente. A far volare tutti con la fantasia, specie i giornali di gossip , ci ha pensato Matilde Brandi durante l’ultimo appuntamento con “L’ Isola dei ... (ilfattoquotidiano)

Isola dei Famosi, c’è astio tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese Parla lei - L'opinionista del reality smentisce le voci su un presunto attrito con Dario Maltese In queste ultime ore l'ex moglie di Paolo Bonolis è intervenuta nel ...lanostratv

Isola dei Famosi, gossip sulla presunta coppia Joe Bastianich e Sonia Bruganelli. Lei gela tutti: “Impossibile perché non è abbastanza ricco” - La coppia che non ti aspetti. Opinionista e concorrente. A far volare tutti con la fantasia, specie i giornali di gossip, ci ha pensato Matilde Brandi durante l’ultimo appuntamento con “L’Isola dei Fa ...ilfattoquotidiano

Meda: incendio di rifiuti all’Isola ecologica, due ore di intervento dei vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco con due mezzi a Meda alla piattaforma ecologica per spegnere un incendio che ha interessato alcuni cassoni di rifiuti ...ilcittadinomb