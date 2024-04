Isola dei Famosi sondaggi 18 aprile | chi salva il pubblico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Giovedì 182024 andrà in onda una nuova puntata de l'dei. In tale occasione ci saranno aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di alcuni naufraghi che hanno subito infortuni, ma non solo. Si saprà anche l'esito del televoto che, in questi giorni, vedeva a rischio ben cinque persone, ovvero: Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. Purtroppo, però, Francesco Benigno è stato espulso dall', come annunciato da Elenoire Casalegno durante il daytime, dunque, il televoto è stato cancellato e riaperto senza la presenza del naufrago. Il televoto in questione non prevede nessuna eliminazione. Ilda casa è chiamato ad esprimere la propria preferenza in positivo e, quindi, a dire chi sia il concorrente che si intende ...