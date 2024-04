Isola dei Famosi | Francesco Benigno si ritira dal gioco e il televoto viene annullato

Nino Formicola è stato un naufrago dell’ Isola dei Famosi in una delle edizioni passate, più precisamente quella del 2018, anno in cui ha anche vinto il reality show. Il comico, che per anni ha ... (metropolitanmagazine)

Biennale Arte, Grenada presenta 'Nessun uomo è un'Isola' - Ed è da questo concetto che trae ispirazione il progetto per la 60/A Biennale Arte di Venezia la piccola Grenada, l'Isola del mar dei Caraibi che a Palazzo Albrizzi Cappello presenta una collettiva ...ansa

Rodi offre vacanze gratis a chi è stato evacuato lo scorso anno - Perché scegliere per le vacanze questa Isola greca Uno dei motivi per cui vale la pena scegliere Rodi per le proprie vacanze è che è una delle più facili da raggiungere dal nostro Paese: è dotata di ...siviaggia

Nel 2023 nell’Isola 96 tentati suicidi, la garante dei detenuti Irene Testa: «Fermare questo stillicidio» - Cagliari «I malati psichiatrici e i tossicodipendenti sono troppi e non dovrebbero stare in carcere ma in strutture alternative che in Sardegna non ci sono. Nella mia periodica visita nel carcere di U ...lanuovasardegna