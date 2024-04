Isola dei Famosi 18 | perché Francesco Benigno ha abbandonato

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha deciso di abbandonare L’dei2024. L’attore palermitano ha lasciato definitivamente l’Honduras e a dare l’annuncio è stata Elenoire Casalegno. L’inviata ha approfittato del Daytime andato in onda oggi, 17 aprile 2024, per rivelare ai telespettatori quanto accaduto. Subito dopo aver mostrato cosa sta accadendo nel gruppo, il reality show ha mandato in onda il videomessaggio con cui Elenoire ha annunciato il ritiro definitivo di. Maha deciso di lasciare il gioco?ha lasciato L’dei2024? Leggi anche:dei18 sondaggi televoto oggi: meno ...