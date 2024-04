Investimenti immobiliari in Europa | lo studio | in che posizione si trova l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – Non solo fondi, equity, bond, derivati o etf: in fatto di, gli italiani continuano a riservare grande fiducia al ‘mattone’, in un approccio condiviso anche ben oltre i nostri confini. Pur tra tante differenze, prima di tutto in termini di propensione al rischio e di aspettative legate ai ritorni economici, le operazioni sul fronte immobiliare sono infatti costantemente nei radar di una larga fetta di investitori internazionali, alla ricerca di case da acquistare e da mettere poi a reddito tramite affitti. Le tendenze del settore A tracciare un quadro a livello europeo sugli scenari attuali e sulle prospettive future del comparto, ci ha provato unorealizzato da Global Property, società di ricerca internazionale che nella sua ricerca ha valutato positivamente anche il mercato di casa nostra. I parametri ...