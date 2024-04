Internet delle cose | se il mio frigo va in Rete

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’IoT (of Things), italianizzato in ““, è una realtà che ormai diamo per scontata. Gli oggetti smart, ovvero quegli oggetti – piccoli e grandi – con la possibilità di connettersi alla, ci circondano e difficilmente riusciremmo a farne a meno. Smartphone, smartTv, automobili,riferi, forni a microonde, caldaie, orologi, giocattoli. InsideOver.