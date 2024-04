Inter Scudetto | tutto pronto per la festa | bus scoperto e concerto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’prepara la: ecco il programma dei festeggiamenti in caso di vittoria nel derby o contro il Torino Arrivano ulteriori dettagli su quello che è il programma per ladell’. Mentre i tifosi nerazzurri sperano di poter festeggiare già dopo il derby contro il Milan del 22 aprile, la macchina organizzativa va avanti

