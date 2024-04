Inter alla Milano Design Week | nuova iniziativa | c’è la Capsule Collection

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuovo evento in collaborazione con l’per la, in corso questa settimana nel capoluogo lombardo. L’annuncio della società, dopo quello di ieri sulla sedia da regista Ginger, riguarda una. Ecco di che cosa si tratta. L’– “e Highsnobiety insieme per unache verrà presentata in occasione della2024. Highsnobiety è una media company, nata nel 2005, che è da sempre in prima linea nella cultura giovanile in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per la moda e per il lifestyle. La collezione sarà lanciata durante Not In Milan, la seconda puntata ...