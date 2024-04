Infrastrutture | Ventura Oice | Cambiamento climatico impone nuovo approccio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - Grazie al Pnrr "e' un momento di grandi opportunità per i giovani", con tempi sempre più veloci e molteda realizzare. Ma - avendo attenzione al- "bisogna rispettare le caratteristiche e le criticità dei territori, serve un, con più tempo, più risorse e una pianificazione, progettazione e gestione diversa" Lo ha sostenuto Francesco, Consigliere con delega all'Ambiente, intervenendo all'appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell'Informazione. Peraltro - conclude - "manca un Piano Nazionale dei Trasporti, andiamo ancora avanti con il piano di 20 anni fa".

